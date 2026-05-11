С круизного лайнера MV Hondius в Испании эвакуировали 94 человека

В первый день спасательной операции 94 человека покинули борт судна MV Hondius из-за вспышки хантавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Лайнер прибыл к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где врачи начали фиксировать у первых пациентов симптомы опасного заражения.
Министр пояснила, что все мероприятия прошли совершенно нормально, а граждан репатриировали несколькими авиарейсами.
По её словам, в ближайшее время домой отправятся ещё 24 туриста из Австралии и Нидерландов, после чего корабль с оставшимися на борту 34 людьми покинет испанскую акваторию.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для эвакуации туристов с круизного судна MV Hondius, где зафиксирована вспышка опасного хантавируса, потребуется около десяти авиарейсов.