Вирусолог рассказал, почему хантавирус не сопоставим по угрозе с ковидом

ПЕРМЬ, 11 мая — РИА Новости. Передача от человека к человеку не характерна для хантавируса, поэтому вирус не несет угроз, сопоставимых с коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

«При ковиде наблюдается высокая скорость передачи вируса при минимальном контакте, особенно у некоторых штаммов. Для хантавируса это не характерно. Это природно-очаговая инфекция, она привязана к своим животным. Переносчики — мыши и крысы — болеют бессимптомно», — рассказал собеседник агентства.

Литвинов уточнил, что при некоторых видах хантавируса грызуны погибают, но человек, как правило, переносит заболевание не тяжело.

Вспышка хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.

В апреле Роспотребнадзор сообщил, что с начала пандемии COVID-19 в 2019 году в мире зарегистрировано более 787 миллионов случаев заболевания. По данным надзорного ведомства, во многих регионах мира фиксируется снижение заболеваемости COVID-19.