В Ирландии обсуждают выплаты беженцам за возвращение на Украину

Ирландские власти разрабатывают план, направленный на стимулирование возвращения украинских беженцев в родную страну, в том числе через специальные выплаты, сообщил ирландский министр юстиции, внутренних дел и миграции Джим О’Каллаган.
Он уточнил, что указанный вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Глава ведомства пояснил, что Дублин исходит из позиции киевского режима, который добивается возвращения беженцев на Украину. По словам министра, в настоящий момент в Ирландии находятся около 85 тысяч переселенцев из этой страны.
«Определенно будет разработан механизм поощрения тех людей, которые хотят вернуться на Украину. Возможно, им потребуется некоторая помощь, чтобы вернуться», — сказал О’Каллаган, слова которого приводит телеканал RTE.
Он отметил, что Ирландия намерена взаимодействовать с Еврокомиссией в рамках разработки «программы добровольного возвращения и реинтеграции на Украину». Журналисты обратили внимание, что, скорее всего, инициатива начнёт реализовываться в марте 2027 года.
Напомним, 19 апреля издание The Sunday Times написало, что в Ирландии планируют расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев. Ирландские власти заявили, что речь идёт о примерно 16 тысяч человек, которым придётся уехать.
3 мая стало известно, что в Ирландии рассматривают возможность постепенного сокращения государственной поддержки для украинских беженцев. Изменения могут начаться уже в августе.