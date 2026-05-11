Отказ западных стран от российских энергоносителей спровоцировал серьёзные проблемы в экономике ЕС и привёл к технологическому отставанию региона, сообщил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из заявления, на протяжении долгого времени континент находился в тепличных условиях благодаря дешёвым ресурсам и американским гарантиям безопасности.
Титов пояснил, что сейчас ситуация кардинально изменилась, поскольку ЕС добровольно лишил себя выгодных поставок и был вынужден самостоятельно увеличивать оборонные расходы.
По его словам, подобные решения уже привели к внутренним политическим кризисам и утрате лидирующих позиций на мировом рынке.
«Европа теряет свою роль, она начинает отставать по многим позициям, включая высокие технологии», — констатировал Титов.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что текущий экономический кризис в странах ЕС является прямым следствием отказа от поставок российских энергоносителей.