Европейские бюрократы больше не могут игнорировать собственные провалы. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
«Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение? Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы», — написал политик.
Дмитриев добавил, что расплата не заставит себя ждать. Он прокомментировал публикацию WSJ.
Издание утверждало, что политики ЕС сталкиваются с рекордным падением популярности на фоне слабой экономики, негативного отношения к миграции и роста поддержки популистских партий по всему континенту.
