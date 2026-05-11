Нетаньяху анонсировал поэтапное сокращение военной помощи от США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 мая объявил о планах поэтапного сокращения финансового компонента в рамках военного взаимодействия с Соединенными Штатами.

Источник: Reuters

Как уточняется, ежегодный объем средств, поступающих Тель-Авиву из Вашингтона, составляет $3,8 млрд. Нетаньяху выразил желание приступить к уменьшению объемов финансовой поддержки в ближайшее время. Он также не исключил, что соответствующий план может быть осуществлен на протяжении десяти лет, при этом, по его оценке, данный процесс способен протекать достаточно оперативно.

Ранее, 12 апреля, агентство Reuters информировало, что военный конфликт Израиля с Ираном привел к бюджетным расходам в размере 35 млрд шекелей ($11,52 млрд). Согласно этим данным, из указанной суммы 22 млрд шекелей ($7,2 млрд) были направлены на нужды обороны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
