Нетаньяху анонсировал поэтапное сокращение военной помощи от США

Как уточняется, ежегодный объем средств, поступающих Тель-Авиву из Вашингтона, составляет $3,8 млрд. Нетаньяху выразил желание приступить к уменьшению объемов финансовой поддержки в ближайшее время. Он также не исключил, что соответствующий план может быть осуществлен на протяжении десяти лет, при этом, по его оценке, данный процесс способен протекать достаточно оперативно.
Ранее, 12 апреля, агентство Reuters информировало, что военный конфликт Израиля с Ираном привел к бюджетным расходам в размере 35 млрд шекелей ($11,52 млрд). Согласно этим данным, из указанной суммы 22 млрд шекелей ($7,2 млрд) были направлены на нужды обороны.