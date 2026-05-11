Посол России назвал состояние отношений с Японией "ледниковым периодом"

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости охарактеризовал состояние отношений с этой страной как «ледниковый период».
«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий “ледниковый период” в двусторонних связях», — сказал в интервью РИА Новости посол.
Это произошло из-за того, что Япония поддержала антироссийские санкции и пошла на поводу у западных стран в отношении России, подчеркнул посол.
С марта 2022 года Япония ввела несколько пакетов персональных и экономических санкций против России.