Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху: Израиль не прекратит борьбу с "Хезболлах" ради мирной сделки с Ираном

Израильский премьер заявил, что кардинальная смена власти в Тегеране или серьезное ослабление исламской республики будет означать крах ХАМАС, "Хезболлах" и йеменских хуситов-мятежников.

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Израиль не согласится на прекращение боевых действий против шиитской милиции «Хезболлах» в Ливане ради того, чтобы американо-израильская война против Ирана была прекращена. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.

На вопрос, согласится ли еврейское государство прекратить боевые действия против «Хезболлах» в рамках сделки с Ираном, Нетаньяху ответил «нет», однако ушел от ответа на вопрос о том, пойдет ли Израиль на прекращение борьбы с «Хезболлах», если этого потребует президент США Дональд Трамп.

Вместе с тем израильский премьер выразил убеждение в том, что если Иран будет значительно ослаблен или в нем произойдет кардинальная смена власти, то это будет означать крах как для «Хезболлах», так и для ХАМАС и йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».