Нетаньяху: Израиль не прекратит борьбу с "Хезболлах" ради мирной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Израиль не согласится на прекращение боевых действий против шиитской милиции «Хезболлах» в Ливане ради того, чтобы американо-израильская война против Ирана была прекращена. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News.
На вопрос, согласится ли еврейское государство прекратить боевые действия против «Хезболлах» в рамках сделки с Ираном, Нетаньяху ответил «нет», однако ушел от ответа на вопрос о том, пойдет ли Израиль на прекращение борьбы с «Хезболлах», если этого потребует президент США Дональд Трамп.
Вместе с тем израильский премьер выразил убеждение в том, что если Иран будет значительно ослаблен или в нем произойдет кардинальная смена власти, то это будет означать крах как для «Хезболлах», так и для ХАМАС и йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».