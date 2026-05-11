Посол Ноздрев назвал отношения России и Японии «ледниковым периодом»

Двусторонние связи между Москвой и Токио переживают серьёзный кризис, перейдя в стадию «ледникового периода», сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости по итогам интервью с дипломатом.

Собеседник издания пояснил, что текущая ситуация стала прямым следствием присоединения руководства страны к антироссийским санкциям.

По его словам, местное правительство просто пошло на поводу у западных партнёров, разрушив выстроенный ранее диалог.

«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий “ледниковый период” в двусторонних связях», — констатировал Ноздрев.

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить правительственную делегацию в Россию в конце мая, однако опровергло слухи о расширении двустороннего сотрудничества.