Посол Ноздрев назвал отношения России и Японии «ледниковым периодом»

Двусторонние связи между Москвой и Токио переживают серьёзный кризис, перейдя в стадию «ледникового периода», сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости по итогам интервью с дипломатом.
Собеседник издания пояснил, что текущая ситуация стала прямым следствием присоединения руководства страны к антироссийским санкциям.
По его словам, местное правительство просто пошло на поводу у западных партнёров, разрушив выстроенный ранее диалог.
«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий “ледниковый период” в двусторонних связях», — констатировал Ноздрев.
Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить правительственную делегацию в Россию в конце мая, однако опровергло слухи о расширении двустороннего сотрудничества.