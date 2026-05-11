На Украине сочли преступниками трех российских и одного шведского хоккеистов за встречу: их внесли в базу "Миротворца"

База украинского экстремистского сайта «Миротворец» вновь пополнилась. На этот раз в список «нежелательных» лиц внесли хоккеистов из России и Швеции. Всего в базу попали четыре спортсмена.
Согласно данным с украинского интернет-ресурса, в базе «Миротворца» оказались два российских хоккеиста из ЦСКА. В их числе Артём Барабош и Никита Охотюк. Кроме того, в список попали спортсмены Руслан Исхаков и Фредрик Классон.
Как утверждается, хоккеисты внесены в базу из-за мероприятия в ноябре 2024 года. Спортсмены приняли участие во встрече с представителем добровольческой бригады «Эспаньола».
В базу скандального сайта также внесли полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Футболисту вменяются действия, направленные «против суверенитета» Украины.