Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расходы США на операцию против Ирана превысили $77 миллиардов

Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию против Ирана $77 миллиардов.

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже превысила 77 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.

По данным портала, на 71-й день операции расходы Вашингтона превысили 77 миллиардов.

Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.

В конце апреля исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам заявил законодателям, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 миллиардов долларов.

Однако уже на следующий день американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что заявленная сумма не учитывает расходы на восстановление американских военных объектов и замену поврежденного имущества. По их информации, реальные затраты почти в два раза больше.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше