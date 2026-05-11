В МИД РФ заявили о четырехкратном росте числа репатриантов в 2025 году

Директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что в 2025 году в Россию по программе репатриации въехало в четыре раза больше соотечественников, чем годом ранее. По его словам, люди стали больше возвращаться из стран, у которых с Россией плохие отношения, — Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США.