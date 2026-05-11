Ученый рассказал, когда в России наступит астрономическое лето

«Склонение Солнца в 11 часов 21 июня будет наибольшим в течение года и составит +23,5 градуса. Высота светила над горизонтом в этот день также будет наибольшей. Астрономические координаты не заметны тем, кто не использует их в своей работе или хобби, однако можно обратить внимание на высоту Солнца около полудня — это будет самое высокое его положение в течение года. На следующий день оно почти не изменит свое положение, но будет чуть-чуть ниже, а продолжительность светового дня пойдет на убыль», — рассказала астроном.