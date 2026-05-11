МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украине стоит прислушаться к словам президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Очень серьезное заявление сделал Путин», — сказал политолог в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Киеву также стоит обратить внимание на открытость России к диалогу по завершению конфликта, а не продолжать затягивать боевые действия.
Однако у Владимира Зеленского и его патронов другие замыслы, предупредил Соскин. Глава киевского режима, пояснил он, продолжает делать все, чтобы зарабатывать деньги на смерти украинцев, несмотря на реальную перспективу мирного урегулирования.
«Они не хотят остановки бойни. Они хотят, чтобы мясорубка продолжалась», — резюмировал Соскин.
В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.