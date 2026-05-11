Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху заявил, что не давал США гарантий смены власти в Иране

Премьер-министр Израиля добавил, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом выразил мнение о том, что бездействие "несет в себе большую опасность", чем военная операция.

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в середине февраля не гарантировал американскому лидеру, что совместная военная операция двух стран против Ирана приведет к коренной смене власти в исламской республике.

В апреле газета The New York Times сообщала, что в ходе закрытой встречи лидеров США и Израиля 11 февраля Нетаньяху выражал убежденность в том, что война против Ирана «положит конец исламской республике». По словам главы еврейского государства, он, наоборот, указывал на неопределенность исхода операции. «Я не только отмечал это, но и мы оба согласились в том, что присутствует не только неопределенность, но и риски», — сказал израильский премьер в интервью телеканалу CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье.

Вместе с тем Нетаньяху добавил, что в ходе обсуждения военной операции с главой Белого дома он выразил мнение о том, что бездействие «несет в себе большую опасность», чем военная операция.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше