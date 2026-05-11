Нетаньяху заявил, что не давал США гарантий смены власти в Иране

В апреле газета The New York Times сообщала, что в ходе закрытой встречи лидеров США и Израиля 11 февраля Нетаньяху выражал убежденность в том, что война против Ирана «положит конец исламской республике». По словам главы еврейского государства, он, наоборот, указывал на неопределенность исхода операции. «Я не только отмечал это, но и мы оба согласились в том, что присутствует не только неопределенность, но и риски», — сказал израильский премьер в интервью телеканалу CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье.