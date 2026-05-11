Нетаньяху заявил, что не давал США гарантий смены власти в Иране

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом в середине февраля не гарантировал американскому лидеру, что совместная военная операция двух стран против Ирана приведет к коренной смене власти в исламской республике.
В апреле газета The New York Times сообщала, что в ходе закрытой встречи лидеров США и Израиля 11 февраля Нетаньяху выражал убежденность в том, что война против Ирана «положит конец исламской республике». По словам главы еврейского государства, он, наоборот, указывал на неопределенность исхода операции. «Я не только отмечал это, но и мы оба согласились в том, что присутствует не только неопределенность, но и риски», — сказал израильский премьер в интервью телеканалу CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье.
Вместе с тем Нетаньяху добавил, что в ходе обсуждения военной операции с главой Белого дома он выразил мнение о том, что бездействие «несет в себе большую опасность», чем военная операция.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.