Россиянам назвали дату и точное время наступления астрономического лета

Астрономическое лето на территории России наступит в 11:00 21 июня в день летнего солнцестояния, сообщила начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени Терешковой Олеся Роменская.
Её слова приводит РИА Новости.
Смена сезонов традиционно разделяется учёными по ключевым точкам видимого движения небесного светила по эклиптике.
Специалист пояснила, что высота Солнца над горизонтом ежедневно меняется из-за вращения Земли по своей орбите.
По её словам, в указанное время светило займёт самое высокое положение, а уже на следующие сутки продолжительность светового дня постепенно пойдёт на убыль.
Ранее академик РАН, климатолог Владимир Клименко рассказал, что лето 2026 года в Москве ожидается теплее климатической нормы примерно на один градус.