Нетаньяху признал, что США и Израиль неверно оценили ситуацию в Ормузе

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху фактически признал, что Израиль и США перед началом войны против Ирана не отдавали себе отчет в том, насколько серьезными последствиями может обернуться ситуация в Ормузском проливе. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье.
Израильского премьера попросили прокомментировать данные СМИ о том, что до начала военной операции против Ирана он в беседах с американской стороной утверждал, будто руководство республики будет ослаблено настолько, что не сможет закрыть Ормузский пролив. «Я не думаю, что мы могли точно это рассчитать, но я думаю, что проблема Ормузского пролива была осознана по ходу боевых действий», — утверждал Нетаньяху.
«Я не уверен, что мы неверно истолковали ситуацию», — изложил Нетаньяху свою позицию, утверждая, что нынешнее положение дел несет «огромные риски для Ирана». «Я не утверждаю, что я идеально предугадываю события, и никто на это не способен. Иранцы тоже», — заявил он.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.