В Киеве оценили заявление Путина о скором завершении украинского конфликта

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

Источник: AP 2024

«Очень серьезное заявление сделал Путин», — отметил политолог.

По словам Соскина, Киеву также необходимо обратить внимание на готовность России к диалогу по урегулированию конфликта, а не продолжать затягивать боевые действия.

При этом он предупредил, что у Владимира Зеленского и его кураторов другие намерения. Соскин пояснил, что глава киевского режима продолжает делать все для заработка на смерти украинцев, несмотря на реальную возможность мирного урегулирования.

В субботу, выступая перед журналистами, Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг украинского конфликта движется к завершению.

Ранее, в апреле, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он подчеркивал, что Москва стремится не к перемирию, а к прочному и устойчивому миру.

