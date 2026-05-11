«Очень серьезное заявление сделал Путин», — отметил политолог.
По словам Соскина, Киеву также необходимо обратить внимание на готовность России к диалогу по урегулированию конфликта, а не продолжать затягивать боевые действия.
При этом он предупредил, что у Владимира Зеленского и его кураторов другие намерения. Соскин пояснил, что глава киевского режима продолжает делать все для заработка на смерти украинцев, несмотря на реальную возможность мирного урегулирования.
В субботу, выступая перед журналистами, Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг украинского конфликта движется к завершению.
Ранее, в апреле, представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он подчеркивал, что Москва стремится не к перемирию, а к прочному и устойчивому миру.