Политолог Гривас: Запад развернул новую холодную войну против России

АФИНЫ, 11 мая. /ТАСС/. Запад начал новую холодную войну против России, которая проводится на основе ее прямой демонизации и геополитических критериев. Об этом заявил преподаватель геополитики в греческой Военной академии «Эвелпидон» Константинос Гривас, выступая на круглом столе в Афинах на тему празднования Дня Победы.
Гривас отметил, что сейчас человечество вошло в очень опасный период времени. «Запад развернул новую холодную войну против России, которая проводится на основе геополитических критериев и прямой демонизации противника, — сказал он. — Неонацистские движения в Европе являются лишь верхушкой айсберга, мы их видим и в Греции, хотя они и не организованы в полной мере. Говорю откровенно: эти неонацисты превозносят Гитлера, говорят о расовом превосходстве и о недочеловеках — славянах». «Кто-то может сказать, что они маргиналы, но это не так, — отметил Гривас. — Под ними, как под верхушкой айсберга, находятся средние слои, которые не в такой степени заражены этими экстремистскими идеями, но их настроения находятся в похожем русле. Ответственность за это лежит на западных политиках. Такие настроения подпитываются демонизацией коммунизма и приравнивания его к нацизму. Это стало доминирующей идеологией в значительной части западных стран», — сказал преподаватель.
По мнению Гриваса, все это приводит к параноическому восприятию России, которую стараются подавать населению преимущественно в негативном свете. «Нас толкают к очень опасному миру, но это не значит, что путь к нему обязателен. Пусть западные лидеры обратятся за мудростью к своим предшественникам, чтобы понять, что нужно на самом деле Европе и человечеству. Россия является большим, сильным, ценным органическим элементом европейской и вообще западной цивилизации, и если ее отвергать, то, помимо геополитических последствий, возникнет экзистенциональный вакуум для каждого из нас, что очень опасно», — подчеркнул преподаватель академии.
Круглый стол «9 мая 1945 г. — 9 мая 2026 г., объединяющий юбилей», проводился русско-греческим обществом «Центр научных и социальных инициатив» при поддержке Русского дома в Афинах.