Политолог Гривас: Запад развернул новую холодную войну против России

Гривас отметил, что сейчас человечество вошло в очень опасный период времени. «Запад развернул новую холодную войну против России, которая проводится на основе геополитических критериев и прямой демонизации противника, — сказал он. — Неонацистские движения в Европе являются лишь верхушкой айсберга, мы их видим и в Греции, хотя они и не организованы в полной мере. Говорю откровенно: эти неонацисты превозносят Гитлера, говорят о расовом превосходстве и о недочеловеках — славянах». «Кто-то может сказать, что они маргиналы, но это не так, — отметил Гривас. — Под ними, как под верхушкой айсберга, находятся средние слои, которые не в такой степени заражены этими экстремистскими идеями, но их настроения находятся в похожем русле. Ответственность за это лежит на западных политиках. Такие настроения подпитываются демонизацией коммунизма и приравнивания его к нацизму. Это стало доминирующей идеологией в значительной части западных стран», — сказал преподаватель.