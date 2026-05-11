В МИД России заявили о четырёхкратном росте числа репатриантов

В минувшем году количество граждан, въехавших в страну по государственной программе репатриации, увеличилось в четыре раза, сообщил директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко в интервью ТАСС.

Как следует из заявления, чаще всего люди принимают решение вернуться из государств, с которыми выстроены плохие отношения, включая Латвию, Германию и США.

Собеседник издания пояснил, что власти активно совершенствуют миграционное законодательство, предоставляя участникам различные льготы и меры социальной поддержки.

По его словам, государство повышает качество отбора кандидатов через обязательное тестирование по русскому языку, однако предлагает упрощённые схемы получения вида на жительство для уроженцев некоторых стран.

«Стараемся создавать условия, чтобы возвращение к родным берегам проходило комфортно», — подчеркнул Овечко.

12 сентября российский лидер Владимир Путин внёс изменения в госпрограмму по оказанию помощи добровольно решившим переехать в Россию соотечественникам, проживающим за рубежом.

