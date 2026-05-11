Иранский советник Велаяти предсказал конец империи США на Ближнем Востоке

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сравнил положение США с кризисом, в котором оказалась Британская империя в середине XX века.

Источник: Аргументы и факты

Противостояние Вашингтона и Тегерана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока, заявил советник иранского верховного лидера по международным делам Али Акбар Велаяти, слова которого приводит русская служба Гостелерадио Ирана.

В своей статье он назвал происходящее историческим рубежом. По мнению Велаяти, нынешнее положение США напоминает кризис, в котором в середине XX века оказалась Британская империя.

«Империя, над которой, как когда-то говорили, никогда не заходит солнце, пала. Сегодня империя США определенно рушится после поражения от Ирана и фронта Сопротивления, а также перехода Ормузского пролива под полный контроль Тегерана», — написал советник.

Автор статьи также обратился к правительству и политическим силам Ирака. Он призвал иракскую сторону не поддаваться на давление, исходящее от Вашингтона. Велаяти считает, что США утратили своё влияние в регионе и их заявления не имеют реальной силы.

Советник также выразил уверенность в том, что Иран стал единственной страной в истории после Второй мировой войны, которая смогла победить Соединённые Штаты.

Напомним, 10 мая глава Белого дома Дональд Трамп в интервью программе Full Measure заявил, что Иран потерпел поражение в войне с США. Вместе с тем он подчеркнул, что боевые действия ещё не завершены.

