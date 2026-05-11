Иранский советник Велаяти предсказал конец империи США на Ближнем Востоке

В своей статье он назвал происходящее историческим рубежом. По мнению Велаяти, нынешнее положение США напоминает кризис, в котором в середине XX века оказалась Британская империя.
«Империя, над которой, как когда-то говорили, никогда не заходит солнце, пала. Сегодня империя США определенно рушится после поражения от Ирана и фронта Сопротивления, а также перехода Ормузского пролива под полный контроль Тегерана», — написал советник.
Автор статьи также обратился к правительству и политическим силам Ирака. Он призвал иракскую сторону не поддаваться на давление, исходящее от Вашингтона. Велаяти считает, что США утратили своё влияние в регионе и их заявления не имеют реальной силы.
Советник также выразил уверенность в том, что Иран стал единственной страной в истории после Второй мировой войны, которая смогла победить Соединённые Штаты.
Напомним, 10 мая глава Белого дома Дональд Трамп в интервью программе Full Measure заявил, что Иран потерпел поражение в войне с США. Вместе с тем он подчеркнул, что боевые действия ещё не завершены.