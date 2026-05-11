Дмитриев: на WSJ сошло озарение касаемо неудач лидеров стран ЕС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Редакция газеты The Wall Street Journal (WSJ) осознала, что европейские лидеры не могут отрицать свои катастрофические неудачи. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Все это правда. С чего это вдруг на WSJ сошло озарение? Бюрократы ЕС просто не могут отрицать своих катастрофических неудач. Расплата скоро», — написал он в Х.
Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию газеты о столкновении европейских лидеров с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий по всему континенту.