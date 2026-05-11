Аналитики предрекли сокращение мировой нефтепереработки на 21% к 2035 году

К 2035 году мировые нефтеперерабатывающие мощности могут сократиться на 21% на фоне падения спроса и ужесточения экологической политики.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Имплемента».

Как следует из публикации, к настоящему моменту глобальный рынок уже потерял порядка 10% своих мощностей, что составляет 9 млн баррелей в сутки.

Аналитики пояснили, что в будущем под угрозой закрытия окажутся предприятия с совокупным объёмом производства в 18,4 млн баррелей, а Европа рискует лишиться 49% действующих заводов.

По их словам, за прошедшее десятилетие лидерство по остановке мощностей удерживали Китай с показателем в 30%, европейский регион с 20% и Северная Америка с 5%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глобальные запасы сырой нефти истощаются с большой скоростью на фоне конфликта Соединённых Штатов и Ирана.

