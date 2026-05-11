Россиянам объяснили, как правильно одеваться для защиты от клещей

С наступлением тёплого сезона и периодом отдыха на природе резко возрастает риск атаки клещей. И ключевую роль в защите от них играет правильный выбор одежды и соблюдение простых профилактических мер.
Об этом рассказал в беседе с RT терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.
«Прежде всего важно правильно подобрать одежду. Оптимальный вариант: длинные брюки, рубашка или кофта с длинным рукавом. Брюки лучше заправлять в носки или обувь, а верх — в пояс, чтобы клещу было сложнее добраться до открытых участков тела. Предпочтение стоит отдавать плотным тканям, через которые клещ не сможет быстро прокусить кожу. Не менее важен цвет одежды. Светлые вещи позволяют быстрее заметить клеща, который ещё не успел закрепиться, и вовремя удалить его», — объяснил специалист.
По его словам, тёмная и пёстрая одежда, наоборот, маскирует насекомое и увеличивает риск незамеченного укуса.
«Отдельное внимание следует уделить защите головы и шеи. Клещи часто попадают на тело снизу и затем поднимаются вверх в поисках подходящего места для укуса. Поэтому рекомендуется носить головной убор, а при возможности — одежду с капюшоном или высоким воротником. Дополнительную защиту помогут обеспечить репелленты. Средства, содержащие вещества, отпугивающие клещей, наносятся на одежду и открытые участки кожи в соответствии с инструкцией», — пояснил врач.
Особенно важно обрабатывать нижнюю часть одежды — брюки, носки, обувь, так как именно с этих зон чаще всего начинается контакт с клещом, подчеркнул он.
«Даже при соблюдении всех мер важно регулярно проводить самоосмотр. Во время прогулки стоит периодически осматривать одежду, а после возвращения домой — тщательно проверять кожу, особенно в “скрытых” зонах: под коленями, в паховой области, подмышках, за ушами и на волосистой части головы. Клещ не всегда присасывается сразу, и у человека есть время обнаружить его до укуса. После леса рекомендуется принять душ и сменить одежду. Вещи лучше сразу постирать, поскольку клещ может оставаться на ткани и позже попасть на кожу», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам напомнили, что отсутствие укуса клеща не исключает заражения.