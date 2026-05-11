Иран объявил о сокрушительной победе над США: главная новость войны 11 мая

Иран заявил о поражении США в военном конфликте. Эксперт Сергей Балмасов объяснил, что стоит за заявлением Ирана и когда начнется очередной виток войны на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Представитель армии Исламской Республики, генерал-майор Мохаммад Акраминия заявил о поражении США в конфликте с Ираном. Он обратил внимание на то, что противник не достиг ни одной из своих ранее определенных целей.

Комментируя главную новость войны на Ближнем Востоке от 22 мая, специалист Института Ближнего Востока и эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов в беседе с aif.ru отметил, что речь идет о победе в очередном раунде, но не в конфликте в целом.

«В нынешней ситуации надо признать правоту оценки представителя иранской стороны. Если мы вспомним, какие ультиматумы выдвигались Ирану, то речь шла о ликвидации ядерной программы, программы баллистических ракет, отказ от прокси сил иранских в регионе. Ни одной из этих целей действительно достигнуто не было», — сказал эксперт.

Политолог объяснил, что война против Ирана будет продолжаться и в следующем раунде победа может оказаться не за ним.

«Точку в конфликте ставить рано. Июньские удары прошлого года и нынешние февральско мартовские — это очередные звенья цепи войны против Ирана. Этот раунд ему удалось в плюсе для себя отыграть, но не за горами следующий. Ирану расслабляться не стоит, тем более, что сейчас мы видим вот попытку блокады. И здесь у Ирана действительно ахиллесова пята. Им тяжело будет заместить потери нефти», — отметил он.

Собеседник издания уточнил, что пока неизвестно, когда начнется следующий раунд конфликта и его участники.

«Здесь весь вопрос лишь в сроках и участниках. Сейчас можно наблюдать, что монархии Персидского залива “дрейфуют”. Кто-то не желает драться с Ираном, а кто-то, как Саудовская Аравия или Кувейт продолжает предоставлять базы и косвенно участвовать, или как Эмираты, которые фактически прямо в конфликте», — резюмировал Балмасов.

