В посольство России в Японии не поступало запросов о бизнес-миссии в Москву

Японская сторона не направляла официальных обращений для организации визита представителей коммерческих структур в Москву, сообщил посол России в Японии Николай Ноздрев.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительственная экономическая делегация Японии, в состав которой может войти корпорация Mitsubishi, планирует посетить Россию 26—27 мая впервые с 2022 года.
Собеседник издания пояснил, что правительство Японии страны уже выступало с официальным опровержением подобных слухов.
По его словам, главным условием для возобновления экономических контактов остаётся реальный отказ Токио от проводимой враждебной политики.
«Каких-либо запросов по данной теме в посольство России в Токио не поступало», — констатировал Ноздрев.
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что введённые при правительстве японского экс-премьера Фумио Кисиды санкции против России стали «негативным наследием» и нанесли ущерб национальным интересам Токио.