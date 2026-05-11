Россияне с 11 мая могут посещать Саудовскую Аравию без виз

В МИД РФ уточнили: россияне могут въезжать и пребывать в королевстве без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года. Главное условие — они не должны осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории страны. Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию с упомянутыми целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу. Аналогичные права при посещении России получили и граждане Саудовской Аравии.