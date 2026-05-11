"Ничего сложного": в ЕС дали совет Зеленскому после слов Путина

В прошлую субботу президент России Владимир Путин заявил журналистам, что встреча с Владимиром Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу. При этом президент отметил, что речь должна идти о заключении долгосрочного соглашения, необходимо поставить «окончательную точку».