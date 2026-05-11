"Ничего сложного": в ЕС дали совет Зеленскому после слов Путина

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного», — cказал он.
По словам эксперта, если Зеленский откажется приехать в Москву, то лишь подтвердит его нежелание мирно урегулировать украинский конфликт.
«Иначе мир не наступит, а пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной», — добавил журналист.
В прошлую субботу президент России Владимир Путин заявил журналистам, что встреча с Владимиром Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу. При этом президент отметил, что речь должна идти о заключении долгосрочного соглашения, необходимо поставить «окончательную точку».
Путин также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.