LTV: уходящий с поста министра обороны Латвии Спрудс устроил скандал

Решивший уйти в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс обвинил премьера республики Эвику Силиню во лжи.

Источник: Аргументы и факты

Принявший решение покинуть пост министра обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал в ходе пресс-конференции по поводу своей отставки, сообщил телеканал LTV.

Чиновник обрушился с критикой в адрес латвийского премьер-министра Эвики Силини, которая в социальной сети X* заявила, что глава минобороны республики «утратил доверие».

«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиста (партия “Прогрессисты” — прим. ред.) об этом решении», — сказал Спрудс журналистам.

По словам чиновника, несмотря на действия премьер-министра, он не откажется от своего решения и подаст прошение об отставке.

Напомним, Андрис Спрудс объявил о своём уходе после инцидента с падением беспилотного летательного аппарата на нефтеперерабатывающее предприятие в городе Резекне на востоке Латвии. Он добавил, что БПЛА не должны угрожать безопасности латвийского народа.

Позже Эвика Силиня заявила, что предложила полковнику Райвису Мелнису, который последнее время якобы находится на Украине, занять пост министра обороны Латвии после отставки Спрудса. Глава правительства утверждает, что претендент на должность руководителя минобороны согласился.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

