Муфтий рассказал, как подготовиться к хаджу

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мусульманин перед хаджем должен привести в порядок свои дела, примириться с людьми, и исполниться намерения на паломничество, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
Хадж — это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. В 2026 году он пройдет 25 и 26 мая перед праздником Курбан-байрам.
«Перед хаджем верующий должен искренне намериться совершить паломничество ради Всевышнего, привести в порядок свои дела, закрыть долги, примириться с людьми, попросить прощения у тех, кого мог обидеть», — сказал муфтий РИА Новости.
Не менее важны, добавил он, изучение обрядов хаджа, а также организация всего необходимого для паломничества.
«Важно позаботиться о своем здоровье, оформить все необходимые документы и следовать рекомендациям руководителей паломнических групп, чтобы поездка была безопасной и соответствовала установленным требованиям», — заключил Аббясов.