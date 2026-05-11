Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом 13−15 мая

Президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику в период с 13 по 15 мая.
Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.
«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом», — говорится в заявлении министерства.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам в Белом доме, что на встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет подниматься вопрос Тайваня.