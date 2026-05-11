МИД: Россия усилила работу по сплоченности соотечественников за рубежом

Россия усилила работу по сплоченности соотечественников за границей на фоне растущего международного противостояния. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
Дипломат отметил, что мировая политическая система переживает глубокие изменения. По его словам, российские общины за рубежом оказались в центре идеологического конфликта.
«В этих беспрецедентных условиях приоритетной задачей нашей работы становится не просто поддержка общин, а их всемерная сплоченность как ключевого ресурса сохранения русской идентичности, языка и духовной связи с Отечеством», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что число россиян, возвращающихся в Россию после переезда за границу, заметно выросло. По словам Овечко, одной из причин возвращения становится «агрессивная русофобия» в западных странах. Он отметил, что многие граждане сталкиваются там с дискриминацией.