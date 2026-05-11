"Расплата не заставит себя долго ждать": Дмитриев указал на озарение издания WSJ по ситуации в ЕС

Так, в 2026 году немцы резко отвернулись от канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков страны. Канцлер впервые оказался на 20-м месте из 20-ти возможных. Ранее Фридрих Мерц находился на 18-й строчке. Падение популярности политика наблюдается и внутри его электората. В том числе, он набирает меньшее число голосов среди сторонников блока ХДС/ХСС.