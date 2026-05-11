Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал одну из публикаций издания The Wall Street Journal. Журналисты признали, что европейские лидеры сталкиваются с низкими рейтингами из-за миграционной политики, слабеющей экономики и других факторов. Глава РФПИ в ответ на пост заявил о «внезапном озарении» СМИ. Такую оценку изданию он дал в соцсети Х.
Глава РФПИ назвал публикацию правдивой. В материале западного издания указывается, что лидеры стран ЕС терпят беспрецедентную по масштабу неудачу.
«Всё это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение?» — риторически вопросил Кирилл Дмитриев.
Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что бюрократы из Европы уже не могут отрицать свою провальную политику. Это стало ясно всем. Глава РФПИ охарактеризовал провалы лидеров ЕС как «катастрофические».
«Расплата не заставит себя долго ждать», — предупредил Кирилл Дмитриев.
Так, в 2026 году немцы резко отвернулись от канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он занял последнюю строчку в рейтинге популярности политиков страны. Канцлер впервые оказался на 20-м месте из 20-ти возможных. Ранее Фридрих Мерц находился на 18-й строчке. Падение популярности политика наблюдается и внутри его электората. В том числе, он набирает меньшее число голосов среди сторонников блока ХДС/ХСС.
Кроме того, падают рейтинги премьера Британии Кира Стармера. Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги местных выборов в стране. Он указал на негативную оценку политики Кира Стармера. Даже местные депутаты выступили против действующего премьер-министра Британии. Кирилл Дмитриев предрек отставку Кира Стармера уже на следующей неделе.
Невысоко политику властей оценили и американские избиратели. Они существенно реже выражают поддержку президенту США Дональду Трампу. Рейтинг одобрения его политики опустился до рекордно низких 34%. Ранее результаты были на 2% выше. Снижение рейтинга Дональда Трампа обосновывают недовольством жителей из-за ситуации вокруг Ирана. Кроме того, избирателей волнует повышение стоимости жизни.