Нетаньяху заявил о желании Израиля отказаться от военной помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на полный отказ от американской военной поддержки в течение ближайших десяти лет.
Об этом сообщает телеканал CBS.
Как следует из заявления, на сегодняшний день Израиль ежегодно получает порядка $3,8 млрд в рамках двустороннего сотрудничества.
Нетаньяху пояснил, что настала пора постепенно свести к нулю финансовую составляющую данного партнёрства.
По его словам, он не намерен ждать формирования следующего конгресса и планирует приступить к реализации инициативы незамедлительно.
Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп провёл разговор с Нетаньяху.