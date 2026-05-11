Нетаньяху: Израиль не откажется от борьбы с «Хезболлой» ради сделки с Ираном

Израиль категорически отвергает идею приостановки военных действий против «Хезболлы» в Ливане, даже если это могло бы способствовать завершению конфликта Соединённых Штатов с Ираном. Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS.

Источник: Life.ru

На вопрос о возможности временного прекращения боёв с «Хезболлой» в рамках дипломатических усилий с Тегераном он дал отрицательный ответ, не уточнив, изменится ли позиция Израиля, если вмешается американский лидер Дональд Трамп.

«Если Иран если этот режим действительно будет ослаблен или, возможно, свергнут, я думаю, это будет конец “Хезболлы”, это будет конец “Хамаса”, это, вероятно, будет конец хуситов, потому что вся структура террористической сети, созданной Ираном, рухнет, если рухнет режим в Иране», — отметил он.

А ранее Иран передал США текст предложений по переговорам. Документ включает требования об отмене санкций и полном контроле исламской республики над Ормузским проливом. Тегеран настаивает на разморозке иранских зарубежных активов и требует снять морскую блокаду после заключения первоначального соглашения с Вашингтоном. Также Иран призывает немедленно прекратить войну и предоставить гарантии ненападения.

Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.