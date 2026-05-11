ВМС Британии потратят 200 тысяч фунтов на перешив женской формы из-за пуговиц.

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВМС Британии подверглись критике за планы потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч долларов) из средств налогоплательщиков на перешив женской формы из-за того, что на существующей форме «неуместным образом» расположены пуговицы на груди, сообщает издание Times со ссылкой на внутренний документ.

«Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне “пуговицы расположены неуместно”, — пишет издание.

Отмечается, что проблема с пуговицами возникла после того, как в ведомстве заметили, что пуговицы расположены в том же месте, что и соски, и назвали это неуместным.

По данным издания, это решение вызвало критику среди служащих на фоне того, что британским военачальникам ранее было предложено изыскать средства для экономии из-за дефицита оборонных расходов в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет.

«Совершенно абсурдно, что Королевский военно-морской флот тратит деньги на такое незначительное изменение формы», — рассказал изданию источник в ВМС, добавив все же, что расположение пуговиц «всегда вызывало насмешки в армии».