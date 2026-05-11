Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД КНР подтвердили госвизит Трампа в страну 13−15 мая

11 мая Министерство иностранных дел КНР официально подтвердило, что государственный визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится в период 13−15 мая текущего года. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Источник: Life.ru

«По приглашению председателя Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая», — уточняется в заявлении.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китайскую Народную Республику обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином поддержку Пекином Москвы и Тегерана. Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта — 2 апреля. Белый дом перенёс поездку из-за ситуации вокруг Ирана. Теперь Трамп встретится с китайским руководством в середине мая. Одной из ключевых тем станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше