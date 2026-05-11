Посол России оценил сотрудничество фирм Японии и Украины в разработке БПЛА

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Сотрудничество японской фирмы и украинского разработчика БПЛА рассматривается Россией как враждебный шаг и не как частная бизнес-инициатива, а как элемент государственной политики Японии, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
«Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинского разработчика БПЛА Amazing Drones является наглядным подтверждением того, что Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму, фактически подливая масло в огонь конфликта», — сказал посол Ноздрев в интервью РИА Новости.
«Данный шаг мы рассматриваем не просто как некую частную бизнес-инициативу, а как элемент скоординированной государственной политики Японии, направленной на затягивание конфликта», — добавил он.
Послу Японии в России Акире Муто был заявлен решительный протест со стороны МИД России.
«Российская сторона чётко квалифицировала подобные действия как откровенно враждебный шаг, направленный на подрыв национальной безопасности Российской Федерации», — подчеркнул глава российской дипмиссии.
«Официальный Токио предсказуемо пытается дистанцироваться от этого токсичного сюжета, однако факты говорят сами за себя: стратегические инвестиции в военные “стартапы” воюющего иностранного государства не могут осуществляться в вакууме, без одобрения или как минимум молчаливого поощрения со стороны правительства, особенно на фоне смягчения правил экспорта вооружений», — отметил он.
Ноздрев подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
«Мы напоминаем, что представляющие угрозу Российской Федерации и её гражданам вооружения и соответствующие производственные мощности на Украине являются законными целями для наших вооруженных сил», — отметил дипломат.
В конце марта Terra Drone инвестировала в украинский производитель дронов Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен протест российским МИД. В конце апреля Terra Drone заявила об еще одной инвестиции, на этот раз в компанию Winny Lab, специализирующаяся на разработке и производстве БПЛА самолетного типа.