МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.
«Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей», — говорится в публикации.
Автор указывает, что Москва планомерно движется к достижению поставленных целей. При этом, по его мнению, переговоры о мире на Украине невозможны, пока Владимир Зеленский находится у власти.
В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
Позже, выступая перед журналистами, комментируя украинский вопрос, президент России Владимир Путин отметил, что конфликт близится к завершению.