Названы две возможные кандидатуры переговорщиков с Россией по Украине от ЕС

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с журналистами объяснил, какого переговорщика от ЕС примет Москва. По его словам, этому лидеру должны доверять сами европейцы и он «не наговорил каких-то гадостей в наш адрес».
В беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев назвал две кандидатуры на роль переговорщика от ЕС.
«Во-первых, Герхард Шредер, которого назвал сам Путин. Думаю, что Фицо подойдёт. Эти два политика, один действующий, другой бывший, но тем не менее, связанный с Россией, вполне могут подойти для посредников в качестве переговоров», — сказал он.
Перенджиев подчеркнул, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о себе как о самостоятельном политике.
«Он не побоялся препон, критики со стороны своих коллег, которые очень негативно и даже жёстко реагируют на его поездки в Москву и переговоры с Путиным. Фицо сам интересен как человек, который общается от имени Европы с Путиным. Он, в этом плане, является одним из, важных и интересных посредников. Герхард Шредер — это друг Путина, они поддерживают хорошие отношения уже много лет. Такой человек может быть полезен именно в качестве посредник», — отметил политолог.
Перенджиев подчеркнул, что только эти две кандидатуры подходят на роль посредника от ЕС.
«Вот эти два человека. Больше нет, к сожалению. Никакой Макрон здесь не подходит, хотя французы пытались занять эту нишу, но Макрон полностью себя показал, что он не способен быть посредником. Даже в своё время Саркози, и то, наверное, больше подходил на эту роль. В свое время тандем Медведева и Саркозин сработал в вопросах именно урегулирования конфликта Грузии и Южной Осетии. Своеобразную роль одно время в урегулировании конфликта хотел играть именно Орбан на посту премьер-министра, но ему Европейский Союз такую возможность не дал или не одобрил», — добавил он.