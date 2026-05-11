Эксперт Кнутов оценил индийский аналог «Орешника»

В Минобороны Индии сообщили об успешном испытании модернизированной ракеты Agni с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения (MIRV). Об этой новинке вооружения aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Это баллистическая ракета, сходство которой с нашим “Орешником” лишь в разделяющейся головной части. У “Орешника” масса особенностей. В частности, разделяющаяся головная часть с боевыми блоками индивидуального наведения, которые еще делятся на субблоки, и таким образом накрывается очень большая площадь. За счет кинетического удара разрушения идут не только по поверхности земли, но и под землей возникает сейсмическая волна. То, что делает Индия, можно условно назвать аналогом “Орешника”. Там есть схожие элементы: разделяющаяся головная часть, возможно, они также применяют кинетические блоки без фугасной боевой части», — объяснил он.
Кнутов отметил, что у Индии есть свои ракеты и ракетные программы.
«Индия имеет ядерное оружие, потому что у них сложные отношения с Пакистаном, примерно по 170 ядерных боезарядов у каждой стороны. Естественно, эти заряды надо как-то доставлять, и в качестве носителя используются баллистические ракеты. Наш “Орешник” может иметь не только кинетические блоки, но и, в том числе, ядерные блоки с ядерным оснащением, поэтому Индии разработка подобного оружия просто необходима для поддержания баланса безопасности. У них периодически возникают конфликты с Китаем, может быть, не столь жёсткие, как с Пакистаном, но эти конфликты тоже, в общем, иногда вызывают серьёзную напряжённость двух стран, поэтому Индия пытается, разработать ракетные комплексы, которые помогли бы ей в обеспечении безопасности», — добавил военный эксперт.