Ушедший в отставку глава Минобороны Латвии Спрудс раскритиковал премьер-министра

Ушедший в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал в ходе пресс-конференции, подвергнув жёсткой критике премьер-министра страны Эвику Силиню.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на латвийский телеканал LTV.
Незадолго до начала мероприятия Силиня опубликовала в социальной сети сообщение о полной утрате доверия к главе Минобороны.
«Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции», — подчеркнул Спрудс.
По его словам, несмотря на поступок премьер-министра, он намерен сдержать данное ранее слово и подать официальное заявление об уходе.
Ранее глава МО Латвии заявил об уходе в отставку после инцидента с беспилотниками.