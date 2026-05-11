Россиянам объяснили, возможна ли анафилаксия после укуса муравья

В большинстве случаев укусы насекомых ограничиваются местной реакцией — покраснением, зудом и небольшим отёком. Однако в редких ситуациях возможны более серьёзные последствия, включая системные аллергические реакции.
Об этом в беседе с RT рассказала Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
«Как правило, укус муравья не представляет серьёзной угрозы. Наиболее типичные проявления — жжение, зуд, покраснение и умеренный отёк в месте контакта. Эти симптомы связаны с воздействием компонентов яда и проходят самостоятельно без специального лечения в течение нескольких часов или дней», — объяснила она.
Тем не менее у части людей возможно развитие аллергической реакции, предупредила собеседница RT.
«Это происходит, когда иммунная система начинает воспринимать вещества яда как опасные и отвечает чрезмерной реакцией», — добавила эксперт.
Говоря о том, возможна ли анафилаксия после укуса муравья, специалист добавила, что такая ситуация описана в медицинской литературе, но встречается крайне редко.
«Анафилаксия — это быстро развивающаяся системная аллергическая реакция, способная затрагивать дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Чаще всего она возникает в ответ на укусы пчёл, ос и шершней. В случае муравьёв подобные реакции регистрируются значительно реже», — рассказала аллерголог.
Отмечается, что повышенное внимание требуется при контакте с отдельными видами муравьев, например огненными, которые распространены в регионах с тёплым и влажным климатом (в частности, в странах Южной Америки).
«Их яд способен вызывать не только выраженные местные проявления, но и системные реакции, включая анафилаксию, у людей с уже сформированной чувствительностью к его компонентам», — предостерегла она.
Эксперт напомнила, что симптомы анафилаксии, как правило, развиваются быстро — в течение минут или первого часа после укуса.
Собеседница RT объяснила, что возможны крапивница и зуд, отёк губ, век, языка, ощущение нехватки воздуха, затруднённое дыхание, снижение артериального давления, головокружение, а также потеря сознания.
Это состояние относится к неотложным и требует немедленного оказания медицинской помощи, подчеркнула врач.
«Людям с подтверждённой тяжёлой аллергией на укусы насекомых следует заранее обсудить с врачом план действий на случай экстренной ситуации», — заключила она.
