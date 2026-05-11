Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди призвал граждан Индии отказаться от покупки золота и экономить топливо

В условиях надвигающегося экономического кризиса жителям Индии необходимо начать экономить ресурсы и отказаться от приобретения драгоценных металлов, сообщает газета The Times of India со ссылкой на заявление премьер-министра страны Нарендры Моди.

В условиях надвигающегося экономического кризиса жителям Индии необходимо начать экономить ресурсы и отказаться от приобретения драгоценных металлов, сообщает газета The Times of India со ссылкой на заявление премьер-министра страны Нарендры Моди.

Как следует из публикации, в настоящее время наблюдается неопределённость в глобальной экономике, включая масштабные сбои в цепочках поставок, которые ведут к повышению инфляции.

Глава правительства призвал население взять на себя ответственность и помочь укрепить финансовое положение государства.

По его словам, гражданам следует перейти на разумное потребление бензина и дизеля, а также предотвратить ненужный отток иностранной валюты за рубеж.

Ранее Bloomberg сообщило, что предприятия Соединённого Королевства сокращают количество постоянных сотрудников и всё чаще переходят на временные контракты на фоне серьёзных экономических проблем.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше