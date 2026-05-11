МИД РФ: недружественные страны пытаются помешать голосованию россиян в сентябре

«Рассматриваем участие в голосовании как первостепенный акт гражданского волеизъявления и подтверждения неразрывной связи соотечественников с Родиной. Здесь определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям в отношении сотрудников посольств и консульств, а через подконтрольные СМИ распространяют дезинформацию с целью запугать наших граждан и сорвать электоральный процесс», — указал он.
По словам дипломата, ситуация усугубляется тем, что штат российских дипломатических миссий во многих западных странах существенно сокращен после высылки под надуманными предлогами их сотрудников.
«Тем не менее, несмотря на все препятствия и объективные сложности, выборы состоятся, и российские граждане, находящиеся за пределами нашей отчизны, смогут реализовать свое конституционное право». — подчеркнул Овечко.