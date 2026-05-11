Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США договорились об освобождении пяти человек из тюрем РФ и Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом «только что» договорился насчет освобождения трех граждан Польши и двух молдован, которые находились в местах лишения свободы России и Белоруссии. Он поблагодарил за работу своего спецпосланника Джона Коула, а также президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом «только что» договорился насчет освобождения трех граждан Польши и двух молдован, которые находились в местах лишения свободы России и Белоруссии. Он поблагодарил за работу своего спецпосланника Джона Коула, а также президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Согласно сообщению господина Трампа, которое он опубликовал в соцсети Truth Social, один из освобожденных — журналист и лауреат премии Андрея Сахарова Анджей Почобут. «Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встречался со мной в сентябре прошлого года и просил помочь вызволить Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям», — написал президент США. Имена других освобожденных он не привел.

Анджей Почобут был задержан в Белоруссии в 2021-м году, в 22-м КГБ включило его в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Через два года признали виновным в «публичных призывах к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», а также в «умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды» и дали восемь лет. Пресс-секретарь по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС Анитта Хиппер сообщала об освобождении журналиста еще в начале мая.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше