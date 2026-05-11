Трамп: США договорились об освобождении пяти человек из тюрем РФ и Белоруссии

Анджей Почобут был задержан в Белоруссии в 2021-м году, в 22-м КГБ включило его в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Через два года признали виновным в «публичных призывах к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», а также в «умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды» и дали восемь лет. Пресс-секретарь по вопросам внешней политики и политики безопасности ЕС Анитта Хиппер сообщала об освобождении журналиста еще в начале мая.