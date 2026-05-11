"Ледниковый период": в МИД оценили состояние отношений России и Японии

Отношения между Москвой и Токио переживают «глубокий ледниковый период» в двусторонних связях. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.
«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий “ледниковый период” в двусторонних связях», — сказал дипломат.
Ноздрев уточнил, что ухудшение отношений связано с поддержкой Токио антироссийских санкций и следованием политике западных стран в отношении Москвы.
Посол добавил, что ранее российско-японские отношения отличались активным взаимодействием. Однако накопленные за десятилетия позитивные наработки были практически разрушены властями Токио.
Ранее KP.RU сообщал, что представители правительства Японии планируют прибыть в Россию с визитом в конце мая 2026 года. По данным японского Министерства экономики, Токио намерен провести переговоры с Москвой по ряду вопросов.