Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Ледниковый период": в МИД оценили состояние отношений России и Японии

Посол Ноздрев: позитивные заделы в отношениях с Японией разрушили власти Токио.

Источник: Комсомольская правда

Отношения между Москвой и Токио переживают «глубокий ледниковый период» в двусторонних связях. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

«Мы имеем беспрецедентный для всей послевоенной эпохи спад — если можно так сказать, глубокий “ледниковый период” в двусторонних связях», — сказал дипломат.

Ноздрев уточнил, что ухудшение отношений связано с поддержкой Токио антироссийских санкций и следованием политике западных стран в отношении Москвы.

Посол добавил, что ранее российско-японские отношения отличались активным взаимодействием. Однако накопленные за десятилетия позитивные наработки были практически разрушены властями Токио.

Ранее KP.RU сообщал, что представители правительства Японии планируют прибыть в Россию с визитом в конце мая 2026 года. По данным японского Министерства экономики, Токио намерен провести переговоры с Москвой по ряду вопросов.