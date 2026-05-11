Россиянам дали советы, что делать в случае захвата соседом части дачного участка

С целью защиты от противоправных действий соседа необходимо быть правообладателем земельного участка, границы которого тот нарушил, заявил в беседе с RT Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.
«Для этого ваши права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав). Для начала рекомендую обратиться к соседям и попробовать достигнуть договорённости о местоположении общей границы земельных участков и о добровольном освобождении самовольно занятого земельного участка без обращения в суд», — посоветовал он.
В случае отсутствия договорённостей следует направить обращение в Росреестр или орган муниципального земельного контроля с указанием информации о факте занятия земельного участка или его части, которое повлекло нарушение ваших прав, подчеркнул эксперт.
«К обращению необходимо приложить данные, подтверждающие занятие земельного участка, включая фотографии, результаты выполненных кадастровым инженером измерений», — объяснил специалист.
Он рассказал, что проведение кадастровых работ является обязательным условием для установления точных границ участка.
«По итогам проверки будет выдано предписание о его устранении, оно выдаётся на шесть месяцев, по истечении которого проверяется, было ли оно устранено, если не предпринимаются меры нарушителем, выдаётся ещё одно предписание и составляется протокол об административном правонарушении», — рассказал Машаров.
Он напомнил, что самовольное занятие земельного участка или его части влечёт наложение штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей.
В случае если стоимость не определена, штраф для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, добавил специалист.
«Собственник земельного участка в любое время также может обратиться в суд с исковым заявлением. Рекомендую до подачи искового заявления написать досудебную претензию, которая может быть передана лично под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении», — посоветовал он.
В случае если за время пользования чужим земельным участком на нём были возведены строения, заборы, дорожки и так далее, то в исковом заявлении можно потребовать от ответчика демонтировать указанные выше строения, подчеркнул собеседник RT.
«После вступления решения суда в законную силу выдаётся исполнительный лист, и если ответчик — ваш сосед — не освободил данный земельный участок, то необходимо обращаться в ФССП для принудительного исполнения решения суда», — заключил он.
