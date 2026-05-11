Посол Григорьев: госвизит Путина в Таджикистан стал поворотным для двух стран

По его словам, в российских регионах «сохраняется большой интерес к Таджикистану». «Например, осенью прошлого года во время государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан, который в принципе стал поворотным во многих отношениях, было подписано два инвестиционных соглашения: о создании промышленного парка в Душанбе и о деятельности в республике компании “БТК групп”, которая занимается текстильными вопросами — от выращивания хлопка до пошива продукции, то есть полный производственный цикл», — сказал Григорьев.