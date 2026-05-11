Посол Григорьев: госвизит Путина в Таджикистан стал поворотным для двух стран

ДУШАНБЕ, 11 мая. /ТАСС/. Государственный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан в октябре 2025 года во многих аспектах стал поворотным для отношений двух стран. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в республике Семен Григорьев.
По его словам, в российских регионах «сохраняется большой интерес к Таджикистану». «Например, осенью прошлого года во время государственного визита президента России Владимира Путина в Таджикистан, который в принципе стал поворотным во многих отношениях, было подписано два инвестиционных соглашения: о создании промышленного парка в Душанбе и о деятельности в республике компании “БТК групп”, которая занимается текстильными вопросами — от выращивания хлопка до пошива продукции, то есть полный производственный цикл», — сказал Григорьев.
Посол уточнил, что оператором большинства проектов внутри промышленного парка в Душанбе являются предприятия из Башкортостана, а само соглашение подписал находившийся в столице Таджикистана в составе российской делегации глава Башкортостана Радий Хабиров. Григорьев назвал это одним из примеров участия регионов РФ в стратегическом партнерства Москвы и Душанбе.
«Субъекты Российской Федерации располагают большой автономией принятия решений, особенно во внешнеэкономической сфере, и очень многие экономические проекты могут решаться на межрегиональном уровне», — отметил дипломат.
8−9 октября 2025 года Путин совершил государственный визит в Таджикистан. По итогам переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном было подписано 16 новых документов о сотрудничестве, включая совместное заявление глав государств об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.
Полный текст второй части интервью будет опубликован в 08:00 мск.