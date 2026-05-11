Российская ПВО за неделю сбила более 3,5 тысячи украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую неделю успешно перехватили и уничтожили 3556 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости по итогам анализа официальных статистических данных Министерства обороны России.
За предыдущий период с 27 апреля по 3 мая дежурным расчётам удалось нейтрализовать не менее 2622 вражеских дронов.
Подавляющее большинство ударов неприятеля пришлось на европейскую часть страны.
Пик террористической активности противника был зафиксирован 6 и 8 мая, когда военные ликвидировали 605 и 749 аппаратов соответственно.
10 мая российские силы ПВО за сутки уничтожили 57 украинских беспилотников самолётного типа.